Nur Show? Das sagen die Realitystars zur Mike-Leyla-Romanze!

Gibt es für sie eine Zukunft? Das Liebesdrama um Mike Heiter (31) war das Topthema im diesjährigen Dschungelcamp! Einige hatten vermutet, dass in der australischen Wildnis etwas zwischen dem Love Island-Star und seiner Ex-Flamme Kim Virginia (28) laufen würde. Es kam jedoch ganz anders! Mike hatte nämlich viel mehr Augen für seine Mitcamperin Leyla Lahouar (27). Zwischen den beiden entwickelte sich sogar eine kleine Dschungelromanze. Wie schätzen andere Realitystars Leyla und Mikes Zukunftschancen ein?

Gegenüber Promiflash verraten einige Reality-TV-Gesichter bei dem Event "Mates Date – Doing The Lit Social Media Shit", was sie von Mike und Leylas Flirt halten. Der ehemalige Bachelorette-Kandidat Jonathan Steinig (28) glaubt nicht an die Zukunft der jungen Dschungelliebe: "Ich glaube nicht, dass zwischen Leyla und Mike privat noch etwas laufen wird. Sie werden eher befreundet sein." Auch die Boxerin Alicia Melina (35) sieht es wie ihr TV-Kollege. "Aus der Romanze wird nichts entstehen", ist sie sich sicher. Sabrina Mina (31) geht sogar noch einen Schritt weiter. "Ich glaube, das war nur kurz für die Show", meint die 5 Senses for Love-Darstellerin.

Auch Mikes Ex-Flirt Kim Virginia äußerte bereits ihre Bedenken zu Leyla und Mikes Verhältnis. Im Promiflash-Interview erklärte das Ex-Bachelor-Girl: "Leyla ist nicht gänzlich Mikes Typ und ich glaube, man hat auch im Dschungel gesehen, dass er ohne meine Anwesenheit nicht wirklich Vollgas gegeben hat!"

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Model

SAT.1 / Rudolf Wernicke Alicia, Kandidatin bei "Liebe im Sinn"

Instagram / sabrinamina_official Sabrina Mina, "5 Senses for Love"-Bekanntheit

