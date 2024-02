Nach Alessa-Drama: Ist Jonathan Steinig wieder verliebt?

Er gibt ein Liebes-Update! Jona Steinig (28) und Alessandra Wichert (27) hatten vergangenes Jahr miteinander angebandelt. Kurz darauf sollte aber alles wieder vorbei sein bei dem Bachelorette-Casanova und dem Love Island-Babe: Zwischen den beiden Reality-TV-Stars herrscht mittlerweile sogar Funkstille. Die Blondine ist seither wieder eifrig am Flirten – doch wie läuft das Liebesleben ihres Verflossenen? Im Promiflash-Interview packt Jona aus!

Bei Mates Date – Doing The Lit Social Media Shit in Berlin plaudert der TV-Hottie offen mit Promiflash. "Ich bin Single like a Pringle", verkündet Jona verschmitzt. Trotzdem ist er offen für die Liebe: "Vielleicht kommt die Richtige jetzt mal endlich irgendwann. Es liegt ja nicht an mir meistens!" Vorstellungen, wie seine perfekte Traumfrau denn sein sollte, hat Jona aber schon: "Ich habe vom Aussehen her keinen bestimmten Typ, aber am besten weniger gemacht, als zu viel gemacht." Außerdem soll eine potenzielle Partnerin familienfreundlich sein und Fan von Fantasyserien wie Game of Thrones sein.

Erst kürzlich schoss der Content Creator erneut gegen seine Ex Alessa: Die Influencerin soll kurz nach der Trennung mit dem Ex on the Beach-Kandidaten Max Wilschrey (28) geflirtet haben. Jona machte im Podcast "Blitzlichtgewitter" klar, was er von der angeblichen Romanze hält. "Zwei Wochen später den Nächsten zu daten, obwohl du weißt, du gehst in eine Datingshow... Schwierig", kommentierte er die angebliche Affäre.

Instagram / jonasteinig Alessandra Wichert und Jona Steinig, 2023

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Ex-Bachelorette-Kandidat

Promiflash Max Wilschrey und Alessandra, 2023

