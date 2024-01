Nur fake? Jona wollte mit Jenny Degenhart zu dieser Show!

Sie stellt ihn zur Rede. Obwohl es bei Germany Shore eigentlich um jede Menge Partys und Spaß gehen soll, geraten die Villa-Bewohner immer mal wieder aneinander. So auch zuletzt. Demnach schien sich ein hitziger Schlagabtausch zwischen Paulina Ljubas (27) und Jona Steinig (28) anzubahnen. Doch anstatt diesen in der Show auszutragen, verlagerten die Realitystars ihren Disput geradewegs ins Netz – oder genauer gesagt, die Kommentarspalte. Dabei plaudert Paulina ein pikantes Detail über Jona aus!

Auf Instagram teilt der offizielle Account des Formats einen kurzen Clip der aktuellen Folge. Doch spielt sich das eigentliche Drama in den Kommentaren ab. Dort schießt Paulina gegen den Ex-Bachelorette-Kandidaten: "Du wolltest mit meiner besten Freundin Jennifer Degenhart voll die Show bei Ex on the Beach machen." Auch die Antwort von Jona lässt da nicht lange auf sich warten. Er selbst bestätigt das angebliche Vorhaben, macht gleichzeitig jedoch auch klar: "Mit Jennifer hatte ich auch was. Bei Ex in the Beach können auch Affären hin."

Doch sollte das hitzige Gefecht damit noch nicht beendet sein. Denn Paulina wirft ihm außerdem vor, er habe auch die aktuelle Dschungelcamp-Bewohnerin Kim Virginia (28) mit in die Reality-TV-Show nehmen wollen. Das lässt Jona jedoch nicht auf sich sitzen: "Einfach Lügen erfinden, wie immer", meint er, worauf die 27-Jährige nur mit "schon süß, wie du immer rumzickst, wenn du dich ertappt fühlst" reagiert.

Getty Images Jonathan Steinig, Influencer

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Influencer

