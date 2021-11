Das erste Hochzeit auf den ersten Blick-Match steht fest! Auch in diesem Jahr stürzen sich zwölf Singles in das Liebesabenteuer und hoffen, den Partner fürs Leben zu finden. Die Expertin Dr. Sandra Köhldorfer (40), die Sexualtherapeutin Beate Quinn und der Diplom-Psychologe Markus Ernst bestimmen, wer am besten zusammenpasst – und sich unbekannterweise das Jawort geben könnte. Denn die Kandidaten sehen sich vor dem Traualtar zum ersten Mal. Diese beiden Liebeshungrigen bilden das erste Match.

Zu Beginn der Sendung stellen sich Michael und Selina vor. "Beides sind ja auch sehr gesellige Menschen. Michael muss man sicherlich erst einmal aus der Reserve locken", erklärte Markus. Sandra findet, dass die 26-Jährige deshalb die perfekte Partnerin für den Oldenburger ist. "Sie ist eine Frau, die selbstständig ist und auch mal das Zepter in die Hand nimmt", erklärte die Psychoanalytikerin.

Michael und Selina wissen jedoch bis zur Hochzeit nicht ein einziges Detail über ihren Ehepartner in spe. Deshalb sind beide im Vorfeld auch ziemlich aufgeregt. "Krass. Ich bin gerade noch ein bisschen sprachlos", schilderte Michael. Und auch seine Liebste war ziemlich nervös – gleichzeitig aber auch voller Vorfreude.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

Anzeige

SAT.1 / Benedikt Müller Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn

Anzeige

Sat.1 Michael, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2021

Anzeige

Sat.1 Selina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de