Diese zwölf Singles möchten sich bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort geben! Am 3. November geht die Datingshow, in der Menschen heiraten, ohne sich zuvor auch nur einmal gesehen zu haben, in die achte Runde. Das Experten-Team - bestehend aus Psychotherapeutin Dr. Sandra Köhldorfer (40), Sexualtherapuetin Beate Quinn und Psychologe Markus Ernst - nimmt vorab unter die Lupe, welche Kandidaten am besten zusammenpassen. Diese Singles werden in diesem Jahr verkuppelt!

Wie aus einer Mitteilung des Senders Sat.1 hervorgeht, hofft unter anderem die Hamburgerin Anika in der Show ihren Mr. Right zu finden: "Ich erwarte von meinem Ehepartner, dass er mich unterstützt." Juliane aus Brandenburg an der Havel hat ähnliche Vorstellungen. Die Krankenschwester ist seit zwei Jahren Single und wünscht sich, mit ihrem Ehemann eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Die 26-Jährige Lisa möchte ihrem Single-Dasein ebenfalls ein Ende setzen und betont: "Ich möchte heiraten, weil das für mich zum Leben dazugehört, ein Mann, der zu einem gehört, dem man ein Versprechen für die Ewigkeit gegeben hat, einfach durch dick und dünn gehen." Das wäre wohl auch für Manuela der beste Fall, der eintreten könnte. Dennoch möchte sich die 50-jährige Hobbyköchin nicht allzu viele Hoffnungen machen. Die operationstechnische Assistentin Selina ist seit dreieinhalb Jahren ohne Partner und will bei "Hochzeit auf den ersten Blick" endlich die Liebe ihres Lebens finden: "Ich hoffe, dass es eben jetzt funktioniert." Bei Simone aus Gotha kann ein Mann punkten, indem er sie so akzeptiert, wie sie ist. Die 31-jährige Sachbearbeiterin malt und liest in ihrer Freizeit gerne. Außerdem fährt sie Rad und wandert.

Welcher Mann für die Kandidatinnen ermittelt wurde, erfahren die Zuschauer erst in der Sendung. Zur Auswahl steht unter anderem der 27-jährige David aus Lüneburg. Der Erzieher erklärt: "Mir fällt es schwer, Frauen kennenzulernen, bei denen ich so sein kann wie ich bin. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste mich verstellen." Marcus aus Jena arbeitet ebenfalls in einer Kita und möchte nun die passende Frau an seiner Seite finden. Der 34-Jährige bezeichnet sich selbst als Langzeit-Single. Robert geht dagegen erst seit knapp einem Jahr alleine durchs Leben, hofft aber auch, in dem Format seine große Liebe zu finden. Der 36-jährige Mario möchte ebenfalls bis an sein Lebensende glücklich werden. Der Bürosachbearbeiter schwitzt in seiner Freizeit gerne in der Sauna oder geht spazieren. Bei dem Hobby-Fußballer Michael geht es dagegen etwas actionreicher zu. Mit der Ehe möchte der 30-jährige Oldenburger aber endlich ankommen. Ralf ist mit 57 Jahren der älteste Teilnehmer, der sich in diesem Jahr in das Flirt-Abenteuer stürzt. Der Berliner ist selbstständiger Betriebswirt, golft und verbringt gerne Zeit mit seiner Familie.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

Anzeige

Sat.1 Anika, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2021

Anzeige

Sat.1 Juliane, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin

Anzeige

Sat.1 Lisa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2021

Sat.1 Manuela, " Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin 2021

Sat.1 Selina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin 2021

Sat.1 Simone, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2021

Sat.1 David, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat

Sat.1 Marcus, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

Sat.1 Mario, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat

Sat.1 Michael, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2021

Sat.1 Ralf, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2021

Sat.1 Robert, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de