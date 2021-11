Wie stehen die beiden zueinander? Pascal Kappés (31) verzückte seine Fans vor Kurzem mit schönen News: Der ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Star zeigte sich mit einer neuen Frau an seiner Seite. Viele Follower fragten sich daraufhin, wie seine Ex Denise Merten (31) das wohl findet. Die verriet in der vergangenen Woche, dass sie Pascals neue Freundin Gabriele bereits getroffen habe! Promiflash erzählte sie jetzt, wie das erste Kennenlernen ablief.

"Ich habe sie schon durch einen gemeinsamen Ausflug kennengelernt", berichtete Denise im Promiflash-Interview bei der Launchparty von "N.O - Natascha Ochsenknecht". Sie habe Gabriele als sehr lieb wahrgenommen, wirklich gut kennen würde sie sie allerdings noch nicht: "Wir haben uns erst einmal gesehen, bisher hat sie einen sehr sympathischen Eindruck hinterlassen, und alles andere wird man sehen."

Auch Denises Mann Henning (31) hat Gabriele bereits getroffen: "Sie ist sehr sympathisch, sehr nett – zuvorkommend! Auf jeden Fall sind beide sehr interessiert, uns kennenzulernen und alles so anzunehmen, wie es jetzt ist." Die Paare scheinen also gut miteinander auszukommen.

