Dieser Anblick ist bei Jan Leyk (37) wirklich selten! In den vergangenen Monaten und Jahren war so einiges im Leben des Webstars los: Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller machte nicht nur öffentlich, dass er an Depressionen leidet, sondern kündigte auch sein Comeback im Netz an. Eine Konstante in seinem Leben gab es allerdings immer: seine Kopfbedeckung. Jetzt die Sensation: Auf einem aktuellen Schnappschuss zeigt sich Jan ganz ohne seine Cap!

"Leicht schwammig, aber immer noch klares Potenzial zum Draufsetzen", verkündete Jan unter einer neuen Aufnahme via Facebook. Auf dem Spiegelselfie schaut die TV-Bekanntheit mit kritischem Blick in die Kamera. Neben freier Sicht auf seine zahlreichen Tattoos gewährte der Muskelmann auch einen ganz seltenen Anblick auf seinen kahl rasierten Kopf, der sonst meist von einem stylishen Accessoire verdeckt wird.

Der Hamburger ist sich seines Aussehens offenbar bewusst und setzte mit dem Hashtag Victoria's Secret-Model sogar noch einen oben drauf. Die Meinungen seiner Follower sind hingegen gespalten: Während ein Nutzer mit den Worten "Frise on fleek!" kommentierte, stellte eine andere Userin fest: "Ja, du sahst mal besser aus!"

Anzeige

Instagram / leykenda Jan Leyk, September 2021

Anzeige

Instagram / leykenda Jan Leyk, DJ

Anzeige

Getty Images Jan Leyk, ehemaliger Darsteller bei "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de