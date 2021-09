Jan Leyk (36) wurde durch seine Rolle als Barkeeper Carlos Hansen bei Berlin - Tag & Nacht bekannt. Nach seinem Serien-Aus gründete er eine Modemarke und arbeitete als DJ. Vor zwei Jahren machte er öffentlich, dass er an Depressionen leidet und sprach offen über seine Panikattacken. Er gründete sogar eine Hilfsorganisation, die als erste Anlaufstelle für ebenfalls Betroffene dienen sollte. Jetzt meldet sich Jan optimistisch zurück: Er will nach seiner Depression irgendwann zurück auf die Bühne.

Auf Instagram teilte er ein Video, das ihn bei einem Auftritt vor einem großen Publikum zeigt. "Ja, so können Depression, Angstzustände und Panikattacken aussehen", schreibt Jan dazu. Er sei zu diesem Zeitpunkt krank gewesen, aber habe trotzdem alles dafür getan, um auf der Bühne stehen zu können. "Der Tag wird kommen, an dem ich größer, stärker und kreativer zurückkommen werde", kündigt der 36-Jährige an.

Seine Fans unterstützen ihn in den Kommentaren. "Du bist ein Kämpfer, du kannst so stolz auf dich sein!", schreibt ein Fan unter dem Post. "Und wir werden alle dabei sein, um den Moment mit dir zu genießen", freut sich ein User auf Jans Comeback.

Instagram / leykenda Jan Leyk, DJ

Getty Images Jan Leyk, DJ

Instagram / jan_leyk_official TV-Star Jan Leyk

