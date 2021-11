Das war aber ein kurzer Ausflug in die Social-Media-Welt für Jay-Z (51)! Seine Ehefrau Beyoncé (40) gehört mit ihren aktuell über 217 Millionen Followern zu den angesagtesten Profilen auf Instagram. Der Rapper hingegen war bisher nicht auf der Plattform vertreten. Doch nun schien auch sein Interesse geweckt worden zu sein. Jay-Z hat sich am Mittwoch einen Account erstellt – doch dieser ist nach einem Tag schon wieder verschwunden...

Am Mittwoch hatte der Musiker nicht nur sein eigenes Instagram-Profil erstellt, sondern auch schon seinen ersten Beitrag geteilt: Ein Foto des Films "The Harder They Fall", für den er den Soundtrack verfasst hat. Innerhalb kürzester Zeit hatte Jay-Z über eine Million Follower – darunter auch seine Ehefrau. Eigentlich ein mehr als gelungener Start! Doch das Profil wurde nicht einmal 24 Stunden nach dem Erstellen schon wieder gelöscht.

Ob der "99 Problems"-Interpret es sich doch anders überlegt hat? Eine Erklärung gibt es für das gelöschte Profil bislang nicht. Eine Promoaktion für "The Harder They Fall" ist jedoch nicht unwahrscheinlich. Der Westernfilm feierte an dem besagten Mittwoch Premiere auf Netflix.

Instagram / beyonce Beyoncé und Jay-Z im September 2021

Getty Images Jay-Z im August 2021

Getty Images Jay-Z bei einem Event in Chicago im Juli 2013

