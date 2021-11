Jay-Z (51) hat es endlich getan! Im Netz hält seine Frau Beyoncé (40) ihre Follower dauerhaft über ihren Alltag und ihr Leben auf dem Laufenden. So veröffentlicht sie beispielsweise immer wieder niedliche Schnappschüsse mit ihren drei Kindern oder teilt herzerwärmende Pärchen-Pics mit ihrem Liebsten. Bis zuletzt hatte der Musiker jedoch kein eigenes Profil. Das änderte sich nun, denn Jay-Z hat endlich seinen eigenen Instagram-Account erstellt.

Auch die Fans scheinen davon hin und weg zu sein, denn nach nicht einmal 24 Stunden folgen dem Rapper bereits 1,7 Millionen Menschen auf seinem Account. Bisher hält sich Jay-Z jedoch mit Postings und Storys auf Instagram zurück. Ein einziges Foto hat der 51-Jährige bisher geteilt: Mit dem Post promotete der "Empire State of Mind"-Interpret den am 3. November erschienenen Netflix-Film "The Harder They Fall" für den er gemeinsam mit dem Regisseur Jeymes Samuel die Musik verfasst hatte. Zudem war Jay-Z für den Western als Produzent tätig.

Obwohl der dreifache Vater schon jede Menge Follower hat, folgt er selbst nur einem einzigen Account – nämlich dem seiner Ehefrau Beyoncé. Die wiederum folgte seit ihrem Beitritt zu der Social-Media-Plattform im Jahr 2012 übrigens keinem einzigen Promi. Zumindest bis jetzt. Sie erwiderte die Geste dankend und folgt nun ausschließlich ihrem Gatten.

Anzeige

Instagram / beyonce Beyoncé und Jay-Z in Venedig, 2021

Anzeige

Getty Images Jay-Z im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Jay-Z im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de