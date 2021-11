Yeliz Koc (28) schwelgt offenbar in Erinnerungen! Anfang Oktober hat sich das Leben der Influencerin und ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht (29) komplett verändert: Ihre gemeinsame Tochter Snow Elanie erblickte das Licht der Welt. Den Namen der kleinen Maus hatte das einstige Pärchen wohl schon längere Zeit im Kopf. Jetzt teilte Yeliz nämlich einen Screenshot, auf dem damals die Schneeflocke schon eine Bedeutung hatte!

"Da war sie noch nicht geplant und trotzdem schon da", schwärmte Yeliz nun in ihrer Instagram-Story zu einer Aufnahme, die bereits im Juli des vergangenen Jahres entstanden ist. Während Jimi mit einem strahlenden Lächeln in die Kamera grinst und Yeliz einen Kussmund formt, sind zwei Details auf dem Throwback identisch: Sowohl Jimi trägt ein Schneeflocken-Symbol auf seiner Cap als auch Yeliz auf ihrem Sweater. "Alles kommt so, wie es kommen soll", erklärte die junge Mutter überglücklich.

Auch wenn die beiden inzwischen nicht mehr zusammen sind, bleiben sie durch Töchterchen Snow ein Leben lang verbunden. Zu ihrem Geburtstag bekam die TV-Bekanntheit sogar ein Geschenk von ihrem Verflossenen, das zugleich eine süße Hommage an ihren Nachwuchs ist: einen goldenen Anhänger in Form einer kleinen Schneeflocke, dem eingravierten Namen ihres Babys und natürlich dem Geburtsdatum.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknechts Geschenk für Yeliz Koc, Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de