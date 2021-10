Was für eine nette Geste! Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) sind zwar kein Liebespaar mehr, trotzdem wurden sie Anfang Oktober Eltern der gemeinsamen Tochter Snow Elanie. Streitigkeiten, die die ehemaligen Liebenden vor der Geburt ihres Nachwuchses hatten, scheinen nach der Ankunft ihrer Tochter keine Rolle mehr zu spielen. Jimi ist aktuell auch bei Yeliz und Snow vor Ort, um die beiden bestmöglich zu unterstützen. Jetzt machte die ehemalige Bachelor-Kandidatin öffentlich, dass ihr Verflossener ihr sogar ein zuckersüßes Geschenk zukommen ließ.

In einer Fragerunde auf Instagram möchte ein User wissen, woher eine bestimmte Kette sei, die Yeliz zuvor in ihrer Story gezeigt hatte. Das goldene Schmuckstück hat einen Anhänger in Form einer Schneeflocke – eine Hommage an Töchterchen Snow. Außerdem sind der Name der Kleinen sowie ihr Geburtsdatum hinten eingraviert. Yeliz' überraschende Antwort: "Ein Geburtsgeschenk von Jimi an mich. Später wird Snow sie bekommen."

Tatsächlich scheinen sich Yeliz und Jimi gerade wieder anzunähern. Ob sich die beiden lediglich für ihre Tochter zusammenreißen oder auch generell wieder auf freundschaftlicher oder romantischer Ebene zusammenfinden, ist noch nicht klar. Fakt ist: Für ihren Nachwuchs ziehen sie – was vor der Geburt noch anders aussah – an einem Strang.

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknechts Geschenk für Yeliz Koc, Oktober 2021

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

