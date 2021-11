Gerd Erdmann gibt die Liebessuche nicht auf! Vor einigen Monaten versuchte der Vater von Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Fiona Erdmann (33) sein Glück bei Claudias House of Love und buhlte dort um das Herz von Reality-TV-Legende Claudia Obert (60) – jedoch ohne großen Erfolg: Die Luxuslady kickte ihn schon in der ersten Folge raus. Doch von dieser Schlappe lässt Gerd sich nicht unterkriegen: Jetzt wagt er mit "Let's Love" das nächste Kuppelabenteuer im TV!

Im Promiflash-Interview verrät der charismatische Silberfuchs, was ihn zu der Teilnahme veranlasst hat: "Ich bin ja seit einiger Zeit Single und hatte im Vorfeld den Eindruck, dass es eine seriöse Geschichte ist", erklärt Gerd. "Die Sendung ist nicht auf ein, zwei Stunden ausgelegt, sondern geht erst mal mindestens 24 Stunden und da habe ich gedacht: In dieser Zeit hast du auch die Möglichkeit, die Person dort auch so weit kennenzulernen, dass du sagen kannst: Das ist was oder das ist nichts.'"

Weiter schwärmt Gerd: "Im Vorfeld hat man mich auch befragt, um was geht es mir dabei, was gefällt mir und und und… Deshalb habe ich damit gerechnet, dass da jemand kommt, der dem entspricht, was ich gerne hätte." Klingt ganz so, als würde er hier ein bisschen gegen seine vorherige Erfahrung, "Claudias House of Love" sticheln!

Dafür spricht auch diese Aussage: "Ich war ja vorher bei ‘Claudias House of Love’ und im Verhältnis dazu ist ‘Let’s Love’ eine Sendung gewesen, in der es weniger um reine Effekte ging. Durch diese Befragung wurden ja zwei Leute zusammengeführt, von denen man annehmen konnte, dass sie miteinander harmonieren könnten." Was glaubt ihr, findet Gerd dieses Mal die richtige Frau? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Fiona Erdmann Gerd und Fiona Erdmann

© Joyn Claudia Obert und Gerd Erdmann bei "Claudias House of Love"

Fiona Erdmann Gerd Erdmann, Vater von Fiona Erdmann

© Joyn Gerd Erdmann und Claudia Obert in Folge eins von "Claudias House of Love"

