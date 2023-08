"Schwierig": Fiona Erdmann hat kaum Kontakt zu Papa Gerd

Ehrliche Worte von Fiona Erdmann (34)! Das Model lebt zusammen mit ihrem Partner in Dubai. Immer wieder teilt die stolze Zweifach-Mama private Einblicke in ihr Familienleben. Auch die Beziehung zu ihrem Vater Gerd wurde schon das ein oder andere Mal von ihr thematisiert. Nach dem Tod ihrer Mutter Luzie näherten sich die beiden entfremdeten Familienmitglieder wieder an. Nun gibt Fiona ein überraschendes Update zu dem Verhältnis zu ihrem Papa!

"Mit meinem Vater ist es etwas schwierig. Im Moment haben wir nicht viel Kontakt. Es kommt von seiner Seite aus nicht das Interesse, was ich mir wünschen würde und wo ich gewillt bin, weiter Kontakt zu halten", verrät die Influencerin im Gala-Interview ehrlich. Trotz allem würde sie sich jedoch freuen, ihren Vater wiederzusehen: "Ich freue mich, wenn er mal Zeit hat und man sich sieht."

Nach der Trennung ihrer Eltern hatte Fiona bei ihrer Mutter in Norddeutschland gewohnt. Zu ihrem Vater hatte sie keinen großartigen Bezug mehr: "Ich bin damals nicht bei ihm aufgewachsen und wir hatten nie ein sehr enges Verhältnis." Vor drei Jahren postete Fiona dann überraschend in den sozialen Medien, dass ihr Vater sie nach dem Tod ihrer Mutter in Dubai besucht hätte und die beiden nach einer langen Zeit ohne Kontakt wieder zueinander gefunden hätten.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und Moe mit ihren beiden Kids

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Instagram / erdmanngerd Gerd Erdmann im Mai 2021

