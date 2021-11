Das Modeln liegt bei Familie Erdmann offenbar in der Familie! Fiona Erdmann (33) ist bis heute eine Kultkandidatin der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel. Mit ihrer direkten Art begeisterte sie 2007 eine Menge Zuschauer – und auch Modelmama Heidi Klum (48). Heute lebt die Beauty mit ihrem Partner und Sohn in Dubai und modelt immer noch ab und zu. Wer sich ebenfalls was als Model dazuverdient? Ihr Papa Gerd Erdmann! Im Promiflash-Interview verrät der ehemalige Claudias House of Love-Kandidat, wie er in der Branche gelandet ist...

"Fiona hatte mir eine Agentur in Berlin vorgeschlagen, bei Rolf Scheider", plaudert der Silberfuchs aus, der laut seiner Agentur zwischen 70 und 75 Jahre alt ist. "Ich habe mir dann bei einem ganz guten Fotografen Schwarz-Weiß-Bilder machen lassen und die waren meiner Meinung nach wirklich sehr gut und haben mich so gezeigt, wie ich eben bin. Die habe ich dann weggeschickt." Weiter schildert Gerd: Rolf habe ihn zwar ein bisschen warten lassen, ihn dann aber in seine Agentur aufgenommen. "Kurz darauf hatte ich dann meinen ersten Auftrag, wo ich mit Boris Becker zusammen ein Video für Mediamarkt und Saturn gedreht habe", erzählt er.

Als Profi-Model würde Gerd sich aber nicht bezeichnen: "Das Modeln nimmt keinen großen Teil meines Lebens ein", stellt der Kuppelshow-Teilnehmer klar. "Ich habe hin und wieder Aufträge und mache in Videos mit, also nur Dinge, die mir auch wirklich Spaß machen und die ich auch vertreten kann." Ansonsten sei das Modeln keine Sache, die sein Leben groß beeinflusst. "Es ist etwas, das mir Spaß macht, aber so nebenbei herläuft", erklärt er.

Trotzdem ist das Modeln eine Gemeinsamkeit von Gerd und Fiona! Sprechen sie manchmal darüber? Und haben sie eigentlich viel Kontakt? "Ich poste ja immer mal Bilder auf Instagram, da hat Fiona mir ihr Okay gegeben, sie findet das gut. Ansonsten schreiben wir uns über Whatsapp oder Instagram mal das eine oder andere, aber intensiv ist der Austausch nicht", offenbart der Papa. "Fiona ist auch unheimlich ausgebucht: Sie sitzt oft vor dem Laptop und regelt ihre unterschiedlichen Projekte…"

Gerd und Fiona Erdmann

Gerd Erdmann, Vater von Fiona Erdmann

Fiona Erdmann und ihr Vater Gerd

Gerd und Fiona Erdmann

