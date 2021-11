Maxime Herbord (27) spricht zum ersten Mal offen über die schwere Zeit nach Die Bachelorette. In der Kuppelshow suchte das ehemalige Bachelor-Girl nach der großen Liebe, kam durch seine ruhige und eher schüchterne Art aber nicht bei allen Zuschauern gut an. Viele fanden die Brünette zu langweilig und ließen sie das deutlich spüren. Im Netz häuften sich fiese Kommentare, in denen das Publikum hart mit Maxime ins Gericht ging. Jetzt erzählte die Rosenlady, wie sehr sie das belastet und verriet dabei, dass sie sogar Morddrohungen erhalten hatte.

Auf Instagram teilte die Halbniederländerin einen Screenshot, der beispielhaft für die vielen Hassnachrichten in ihrem Posteingang steht. "Ich habe teilweise auch Morddrohungen bekommen und Sachen gegen meine Familie", erinnerte sich die 27-Jährige. Genau aus diesem Grund habe sie sich zuletzt auch sehr zurückgezogen und versucht, das Ganze zu verarbeiten. "Es war ein harter Weg. Deswegen kam auch nicht superviel die letzten Monate. Man braucht ein dickes Fell und das habe ich nicht", betonte sie – hat aber fest vor, das zu ändern.

In der Kunst findet Maxime derzeit besonders viel Trost, außerdem möchte sie nun mehr über ihre Situation sprechen. "Ich glaube, es ist ein guter Weg, dass ich das jetzt ein bisschen mit euch teile", richtete sie das Wort an ihre Fans und bedankte sich für deren Support. Für die TV-Bekanntheit ist aber klar: Sie hat nun die Schattenseiten des Ruhms kennengelernt. Deswegen war es ihr wohl wichtig, zu sagen: "Ich habe einen wahnsinnig großen Respekt entwickelt vor Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen."

TVNOW Die Bachelorette Maxime Herbord

TVNow Bachelorette Maxime Herbord

Instagram / maximeee Maxime Herbord, Januar 2021

