Kris Jenner (65) könnte nicht stolzer auf ihre Tochter Kendall (26) sein. Dass die Fernsehpersönlichkeit ein waschechter Familienmensch ist, sollte mittlerweile hinreichend bekannt sein. Immer wieder teilt die in San Diego geborene Beauty Schnappschüsse ihrer Kinder oder bringt zum Ausdruck, wie sehr sie sich für das Glück ihrer Töchter freut. Anlässlich des Ehrentages des Models widmete Kris ihrem Nesthäkchen nun einen süßen Post.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die stolze Mama nun eine Reihe an Schnappschüssen, die das Mutter-Tochter-Duo über die Jahre hinweg abbildete. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine erstaunliche, freundliche, fürsorgliche, mitfühlende, kluge, großartige, intelligente, liebevolle, brillante, innerlich und äußerlich schöne, coole, stylishe Tochter", begann Kris zu schwärmen. Kendall habe das größte Herz und das schönste Lächeln, das ihr jeden Tag erhellen würde. "Danke für jede einzelne Erinnerung, wie wir gemeinsam gemacht haben und dafür, dass du immer für mich da warst", fuhr der Keeping Up with the Kardashians-Star fort und fügt abschließend hinzu, dass er das Model unendlich lieb habe.

Auch in ihrer Story teilte die 65-Jährige diese Fotos und schrieb exakt denselben Text dazu. Anschließend repostete auch das Geburtstagskind den Beitrag in ihrer Story und schien von den lieben Worten ihrer Mutter zutiefst ergriffen zu sein. "Dieses Foto macht mich richtig emotional. Mein wahres Selbst. Das war mein ganzes Leben", kommentierte die frischgebackene 26-Jährige das Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihrer Mutter neben einem weißen Pferd posierte.

Instagram / krisjenner Kendall Jenner und Kris Jenner, Reality-TV-Darstellerinnen

Instagram / krisjenner Kendall Jenner und Kris Jenner, Reality-TV-Darstellerinnen

Getty Images Kris Jenner und Kendall Jenner im November 2018

