Sie sind so verliebt und zeigen es der ganzen Welt! Kendall Jenner (25) macht aus ihrem Liebesleben eigentlich immer ein Geheimnis. Seit anderthalb Jahren ist die Keeping up with the Kardashians-Beauty mit dem Basketballstar Devin Booker (25) zusammen. Pärchen-Pics der beiden teilt die Beauty eigentlich eher selten – doch zum Geburtstag des Sportstars machte sie eine Ausnahme: Kendall veröffentlichte ein niedliches Turtelbild von sich und Devin!

In ihrer Instagram-Story postete die 25-Jährige nun ein paar goldige Pics zum Ehrentag ihres Freundes – und diese haben einen ziemlichen Seltenheitswert. Neben einem Facetime-Schnappschuss von Devin teilte Kendall aber auch ein verschmustes Paarbild. Dazu schrieb sie mit etlichen Herzchen: "Herzlichen Glückwunsch an meinen besten Freund."

Dass Kendall und Devin einfach füreinander bestimmt sind, hatte erst kürzlich ein Insider gegenüber HollywoodLife verraten. "Sie haben eine enorme Bindung und verstehen sich wirklich gut", hatte die Quelle berichtet. Trotz oftmals räumlicher Trennung und stressiger Jobs finde die zwei immer Zeit füreinander und genießen jede freie Minute zusammen.

Instagram / kendalljenner Devin Booker

MEGA Kendall Jenner und ihr Freund Devin Booker, 2021

Instagram / kendalljenner Model Kendall Jenner und ihr Freund Devin Booker, 2021

