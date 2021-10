Kendall Jenner (25) scheint überglücklich zu sein! Seit über einem Jahr schon geht die dunkelhaarige Schönheit mit ihrem Freund Devin Booker (25) durchs Leben. Ab und an zeigt Kendall auch im Netz, wie verliebt sie ist. Augenscheinlich kann die Beauty auch in ihrem privaten Umfeld auf viel Support zählen. Khloé Kardashian (37) teilte nun nämlich eine süße Collage der beiden, mit der sie verdeutlichte, dass sie hinter der Romanze ihrer kleinen Schwester steht.

Kürzlich teilte das Model nun zwei süße Aufnahmen von Kendall und dem Sportler in ihrer Instagram-Story. Die Bilder stammen von einem Basketballspiel der Los Angeles Lakers gegen Devins Mannschaft, den Phoenix Suns. Während das verliebte Pärchen den Sieg über den Gegner feierte, beugte sich der 25-Jährige zu seiner Freundin hinunter und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. Auch eine liebevolle Umarmung bekam Kendall von ihrem Schatz.

Zuletzt hatte Kendall verraten, dass auch ein ganz kleines Familienmitglied sie in der Wahl ihres Freundes unterstütze. Der Keeping up with the Kardashians-Star hatte erzählt, dass ihre Nichte Stormi (3) total begeistert von Devin sei. "Er und Stormi haben eine tolle Beziehung. Sie ist total verknallt in ihn und ich bin manchmal eifersüchtig", hatte die 25-Jährige im Gespräch mit Jimmy Fallon (47) in seiner The Tonight Show gescherzt.

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner, Hailey Bieber und Justin Bieber im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de