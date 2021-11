Sophia Thomalla (32) weicht ihrem Partner nicht mehr von der Seite! Erst kürzlich machten die Moderatorin und der Tennisprofi Alexander Zverev (24) ihre Liebe offiziell. In einem Interview erzählte der Olympiasieger, dass das Paar nicht erst seit dem Liebes-Outing zusammen sei, sondern schon viel länger. Inzwischen lassen sich die beiden auch immer öfter gemeinsam in der Öffentlichkeit blicken – und Sophia scheint dabei ein immer größerer Tennisfan zu werden. Denn sie feuerte ihren Alex jetzt erneut bei einem Spiel an!

Noch bis zum 7. November findet das Rolex-Paris-Masters-Tennisturnier in der Accor Arena in Paris statt. Bei dem Turnier trat auch Alex gegen den Serben Dušan Lajović an – und gewann das Match. Zur Unterstützung hatte der Sportler seine Freundin Sophia dabei, die von der Tribüne aus gebannt den Ballwechsel verfolgte und ihrem Herzblatt zujubelte.

Bereits bei einem Tennisturnier in Wien am vergangenen Sonntag leistete Sophia ihrem Alex Support von den Zuschauerplätzen aus. Nach dem Spiel fiel die TV-Bekanntheit ihrem Freund um den Hals und küsste ihn leidenschaftlich. "Herzlichen Glückwunsch, my Love! Ich bin erschöpfter als du – muss wohl am Alter liegen", scherzte die 32-Jährige auf Instagram.

ActionPress Sophia Thomalla bei einem Tennisspiel

ActionPress Alexander Zverev, Profi-Tennisspieler

ActionPress Sophia Thomalla bei der Rolex Paris Masters 2021

