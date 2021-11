Berlin wurde am Donnerstagabend zum Epizentrum von Fashion und Eleganz! Die Stars fanden sich in der deutschen Hauptstadt zusammen, um die GQ Men of the Year Awards zu zelebrieren. Wieder durften sich einige Promis über Auszeichnungen freuen, zum Beispiel in der Kategorie Sport, Musik und Comedy. Neben den Ehrungen steht aber auch immer ein anderer Aspekt des Events im Mittelpunkt: Welche tollen Looks haben sich die Gäste einfallen lassen – und welcher ist mit Abstand der stylishste?

Die Männer kamen überwiegend im klassischen schwarzen Anzug. Marteria (38), der als Musican of the Year ausgezeichnet wurde, hielt seinen Look komplett in Schwarz. Der Schauspieler Jannik Schümann (29) und sein Partner Felix Kruck sowie Tom Beck (43) an der Seite seiner Frau Chryssanthi Kavazi (32) und der Sportler Rúrik Gíslason (33) glänzten in ihren Smokings. Für einen ganz anderen Style hatte sich jedoch der Comedian of the Year Felix Lobrecht (32) entschieden – er kam lässig in Daunenjacke und Sneakers über den roten Teppich gelaufen.

Nikeata Thompson (41) begeisterte die Anwesenden in einem Dress mit bodenlangen Ärmeln – und auch das Model Franziska Knuppe (46) posierte in einem schwarzen Kleid für die Kameras. Die gleiche Farbe hatten auch Stefanie Giesinger (25) und ihr Partner Marcus Butler (29) gewählt – in eleganter Robe und Smoking sorgten sie für einen umwerfenden Pärchenauftritt. Mit ein bisschen mehr Farbe haben hingegen Chiara Ferragni (34) und Karolina Kurkova (37) gespielt. Erstere, die zur Woman of the Year ernannt wurde, rockte eine extravagante Kombi mit einem goldenen Brustpanzer, während das Model als Lady in Red den Preis als Icon of the Year entgegennahm.

Anzeige

Getty Images Marteria bei den GQ Men of the Year Awards 2021 in Berlin

Anzeige

Getty Images Felix Kruck and Jannik Schümann bei den GQ Men of the Year Awards 2021 in Berlin

Anzeige

Getty Images Chryssanthi Kavazi und Tom Beck bei den GQ Men of the Year Awards 2021 in Berlin

Getty Images Felix Lobrecht bei den GQ Men of the Year Awards 2021 in Berlin

Getty Images Nikeata Thompson bei den GQ Men of the Year Awards 2021 in Berlin

Getty Images Marcus Butler und Stefanie Giesinger bei den GQ Men of the Year Awards 2021

Getty Images Chiara Ferragni bei den GQ Men of the Year Awards 2021 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de