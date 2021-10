Er tritt in die Fußstapfen von Jürgen Vogel (53), Matthias Schweighöfer (40) und Bushido (43)! Der Stand-up-Comedian Felix Lobrecht (32) ist mit seinem Podcast "Gemischtes Hack" im deutschsprachigen Raum seit 2017 mega-erfolgreich. Für sein komödiantisches Talent heimste der Berliner in den vergangenen Jahren auch schon so manche Auszeichnung ein – darunter den Deutschen Comedypreis 2020 in der Kategorie "Bester Komiker". Jetzt wird Felix von dem Magazin GQ mit einem Man-of-the-Year-Award geehrt.

Genauer gesagt wird Felix als "Comedian of the Year" ausgezeichnet. Denn: "Er ist lustig, aber nie oberflächlich", heißt es in der Begründung der GQ-Jury. Der Co­me­di­an schaffe es, "Menschen zum Lachen zu bringen, ohne die gesellschaftliche Relevanz" aus den Augen zu verlieren. Auch habe der Berliner mit seiner Art der deutschen Comedy-Szene neues Leben eingehaucht. Was den 32-Jährigen zudem besonders auszeichne: Sein Stil mit "Goldkette, Designershirt und Luxus-Sneakern" sei einfach authentisch.

Moderiert wird die Veranstaltung übrigens von Entertainerin und Schauspielerin Katrin Bauerfeind (39) – vergangenes Jahr hatte noch Barbara Schöneberger (47) diese Funktion übernommen. Und wer wird außerdem zu einem Man of the Year gekürt? Das steht bisher noch nicht fest – die Preisverleihung findet jedenfalls am 4. November in Berlin statt.

Instagram / felix_lobrecht Stand-up-Comedian Felix Lobrecht

WDR / Thomas Brill Felix Lobrecht und Tommi Schmitt alias "Gemischtes Hack" bei der 1Live Krone 2020

Getty Images Juju und Felix Lobrecht bei der 1Live Krone 2019

