Wie schlecht ist das Verhältnis zwischen Jasmin Tawil (39) und dem Vater ihres Sohnes? Ende 2019 gab die ehemalige GZSZ-Darstellerin überraschend bekannt, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist. Mit dem Vater des kleinen Ocean verlobte sie sich Anfang dieses Jahres sogar, kurz darauf folgte jedoch die Trennung. Seitdem wächst der Junge bei seiner Mutter auf. Seit Kurzem wohnen sie in Costa Rica. Besucht hat der Hawaiianer sein Kind dort bisher nie.

In der neuen RTL-Sendung "Unbreakable" kämpft Jasmin gegen ihre Bindungsangst. Die 39-Jährige gibt zu, nach mehreren gescheiterten Beziehungen und dem Ehe-Aus mit Adel Tawil (43) Angst vor Männern zu haben. Auch auf ihren Ex-Verlobten kommt sie zu sprechen. "Mit dem Vater meines Kindes ist das auch so eine Sache. Er hat mich nicht einmal besucht in Costa Rica", offenbart die Schauspielerin.

Ob Jasmin überhaupt Kontakt zu Oceans Vater hat, ist nicht bekannt. Dass das Verhältnis aber schwierig ist, zeigte sie kürzlich mit einem Text, den sie aus der Perspektive ihres Sohnes verfasst hatte. "Mein Vater lebt auf Hawaii, Maui. Meine Mutter ist Deutsche. Ich vermisse meinen Vater den ganzen Tag. Warum ist es für mich nicht möglich, auf Hawaii zu leben?", schrieb sie darin.

RTL / Matea Smolcic Jasmin Tawil bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean Malik in Deutschland

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil, Schauspielerin

