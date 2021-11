Ihren Ehrentag verbrachte Kendall Jenner (26) im Kreise ihrer Liebsten! Am 3. November wurde die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit 26 Jahre alt. Zu diesem Anlass meldeten sich einige Familienmitglieder mit süßen Gesten im Netz. Während ihre Mutter Kris (66) eine niedliche Fotoreihe postete, teilte ihre Schwester Kim (41) sogar einen intimen Clip von Kendalls Geburt. Doch nicht nur im Internet wurde die Influencerin zelebriert. Mit Freunden und Familie feierte Kendall eine herrliche Geburstagssause!

Via Instagram gewährte Kendall ihren Followern Einblicke in ihre Geburtstagsparty und postete einige Schnappschüsse. Darauf dürften die Fans ein paar bekannte Gesichter erkennen. Neben Mama Kris durfte auch ihre BFF Hailey Bieber (24) in der illustren Feierrunde nicht fehlen. Zudem war Fai Khadra, der Ex von Kylie Jenners (24) ehemals besten Freundin Jordyn Woods (24) mit von der Partie. Außerdem sind im Hintergrund einer Aufnahme Kourtney Kardashian (42) und ihr Verlobter Travis Barker (45) turtelnd zu sehen.

Kendalls Freund Devin Booker (25) ist auf den Bildern zwar nicht zu erkennen, doch der NBA-Star ließ es sich zum Geburtstag der Beauty nicht nehmen, ein süßes Paarfoto von sich und Kendall zu posten. "Die allerschönste Frau", schwärmte der Profisportler auf Instagram zu einer Aufnahme, auf der er das Model im Arm hält.

Getty Images Kris Jenner und Kendall Jenner im November 2018

Getty Images Kendall Jenner und Hailey Bieber im Jahr 2018

Instagram / dbook Devin Booker und Kendall Jenner im November 2021

