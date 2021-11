Kim Kardashian (41) schwelgt anlässlich von Kendall Jenners (26) Geburtstag in alten Erinnerungen. Anfang November feierte der ehemalige Victoria's Secret-Engel im Kreise seiner Liebsten Geburtstag. Auch auf Social Media gratulierten der brünetten Beauty viele ihrer Familienmitglieder, und auch Kendalls Freund Devin Booker (25) ließ es sich nicht nehmen, seiner Liebsten Glückwünsche auszurichten. Zum Ehrentag ihrer jüngeren Schwester veröffentlichte Kim nun ein sehr intimes Video aus früheren Zeiten.

In ihrer Instagram-Story teilte die 41-Jährige nun ein kurzes Video, das augenscheinlich aus einer der älteren Staffeln von Keeping Up with the Kardashians stammte. In dem Clip sah man eine deutlich jüngere Kendall, die gemeinsam mit ihren Geschwistern und Eltern ihr Geburtsvideo anschaute. "Als wir uns [das Video] anschauten, habe ich gesehen, dass sie ein bisschen lockerer wurde und sich ein bisschen wohler fühlte", kommentierte Kim seinerzeit das Geschehen in der Show. Wenig später repostete auch das Geburtstagskind die Aufnahme in ihrer eigenen Story.

Auch in ihrem Feed teilte die TV-Persönlichkeit drei Schnappschüsse des Schwestern-Duos. "Meine kleine Kenny! Du bist der süßeste und hübscheste Mensch auf dieser Welt", schwärmte Kim unter den Bildern, die von der letzten Met Gala stammten. Doch eigentlich könne Kendall gar nicht echt sein, denn das Model sei schlichtweg zu perfekt, scherzte die Unternehmerin. "Alles Gute zum Geburtstag. Ich liebe dich bis zur Unendlichkeit und darüber hinaus", beendete sie ihren Beitrag schließlich.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kendall Jenner, Reality-TV-Darstellerinnen

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kendall Jenner und Kim Kardashian, Reality-TV-Darstellerinnen

Anzeige

Instagram / khloekardashian Die Kardashians bei der "Keeping up with the Kardashians"-Reunion mit Andy Cohen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de