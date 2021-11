Jasmin und Marco planen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung! Die 31-Jährige traf in Jana Ina Zarrellas (44) Datingshow Let's Love - Eine Hütte voller Liebe auf den 40-jährigen Raumausstatter und war direkt von ihm begeistert. Doch auch bei Marco hat es ganz schön gefunkt: Nach dem Ende der Dreharbeiten wurde aus den beiden ein Paar. Mittlerweile scheint es zwischen ihnen auch schon ziemlich ernst zu sein: Jasmin und Marco wollen zusammenziehen!

Im Promiflash-Interview verriet Jasmin: "Marco zieht bald zu mir." Wann genau es so weit ist, ließ sie offen. Doch klar ist: Beide dürften sich auf diesen Schritt sehr freuen – immerhin trennen ihre Wohnorte bislang noch knapp 470 Kilometer. Jasmin wohnt in Sehnde bei Hannover und Marco in Steinenbronn bei Stuttgart.

In der nächsten Zeit steht bei den Turteltauben aber nicht nur ein Umzug auf dem Plan. Sie möchten auch "gemeinsame TV-Projekte meistern und eine gemeinsame Zukunft aufbauen", wie die Servicemitarbeiterin in einer Psychiatrie ausplauderte.

Jana Ina Zarrella, Moderatorin

Marco, "Let's Love"-Kandidat 2021

Jasmin, "Let's Love"-Kandidatin 2021

