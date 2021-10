Konnte "Let's Love - Eine Hütte voller Liebe" die Zuschauer bereits überzeugen? Heute Abend flimmerte bei RTL2 ein nagelneues Datingformat über die TV-Bildschirme: In einer kuscheligen Hütte erleben Singles ein Blind Date und übernachten direkt in der urigen TV-Location. Nach der ersten gemeinsamen Nacht entscheidet sich: Ist bereits Endstation oder geht das Date in eine nächste Runde? Moderiert wird die Sendung von Jana Ina Zarrella (44) – doch konnte ihr neues Projekt schon ein paar Fans gewinnen?

Auf Twitter gehen die Meinungen weit auseinander: Während die einen gar nicht genug von der Kuppelshow bekommen könnten, äußern sich einige User auch ziemlich kritisch. "Die RTL-Gruppe versucht mit jedem neuen Format das Niveau noch etwas tiefer zu drücken, aber wie tief geht das denn noch?", fragte sich ein enttäuschter Zuschauer. Offenbar hätte er sich mehr Klasse in dem Abendprogramm gewünscht. Tatsächlich befürchteten auch einige andere, dass es beim feuchtfröhlichen Whirlpool-Geplätscher der TV-Singles womöglich zu unanständigen Aktionen kommen könnte. "Der Timeline nach zu urteilen, ist dieses neue Format 'Let's Love' bereits am Ende, oder kurz davor...", sah jemand schon die Absetzung kommen.

Viele andere verteidigten die neue Show und wollen sich überraschen lassen, wie es in den kommenden Tagen weitergeht. "So schlecht ist 'Let's Love' gar nicht! Gefällt mir bisher ganz gut!", schrieb ein Zuschauer. Allerdings war der eine oder andere erstaunt, dass ausgerechnet Jana Ina den TV-Amor spielt. Immerhin hatte sie ihren Love Island-Job zuletzt abgegeben, um mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können.

Christian Weck/RTLWZEI Eine der Hütten bei "Let's Love"

RTLZWEI Jana Ina Zarrella, „Let’s Love – Eine Hütte voller Liebe“-Moderatorin

RTLZWEI / Paris Tsitsos Jana Ina Zarrella im "Love Island"-Finale 2021

