Helene Fischer (37) bekam süße Unterstützung aus dem Off! Die schöne Musikerin absolvierte am Samstagabend einen echten Wow-Auftritt: Beim großen Revival von Wetten, dass..? stand die schwangere Schlagersängerin auf der Bühne und bezauberte das Publikum. Auch Host Thomas Gottschalk (71) war völlig hin und weg von der werdenden Mama und verriet ein süßes Detail: Helene kam in Begleitung ihres Partners zur Show!

Das plauderte der Moderator während des Gesprächs mit Helene auf der legendären TV-Couch aus. Wie der 71-Jährige nämlich erklärte, habe er Thomas Seitel vor der Live-Sendung hinter den Kulissen getroffen – und sei ganz begeistert von dem baldigen Vater gewesen: "Das ist ein ganz cooler, sympathischer Geselle!", schwärmte er von Helenes Freund.

Helene selbst verlor während der Show weder viele Worte über ihren Partner noch über ihre Schwangerschaft. Gegenüber Talkmasker Thomas schilderte sie jedoch ganz gerührt, wie gut es ihr nach dem Auftritt gehe: "Es ist ein absolutes Geschenk – auch, dass die Leute so mitfiebern!"

Getty Images Helene Fischer bei "Wetten, dass..?" 2021

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Thomas Seitel 2019 in München

Getty Images Helene Fischer, Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei "Wetten, dass..?" 2021

