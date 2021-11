Thore Schölermann (37) bleibt den The Masked Singer-Fans wohl im Gedächtnis! Am Samstagabend durfte der Moderator neben Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48) Platz nehmen: Als Gast wohnte er dem Rateteam der beliebten Kostüm-Show bei und rätselte mit seinen Kollegen, wer sich unter den Masken verstecken könnte. Doch dabei schlug sich der Schauspieler offenbar nicht allzu gut – denn die Zuschauern zweifelten wegen Thores Tipps glatt an seinem Verstand.

Ist FDP-Politiker Christian Lindner (42) der Phönix, ABBA-Mitglied Agnetha Fältskognun (71) die Heldin oder steckt sogar Weltstar Dua Lipa (26) unter einer der Masken? Diese Einschätzungen des werdenden Papas riefen nicht nur bei Thores Kollegen Verwirrung hervor. Auf Twitter ließen sich die Fans des Formats total über den 37-Jährigen aus: "Der hat echt Lack gesoffen" und "Schmeißt den Thore sofort aus der Jury", lauten nur zwei der vernichtenden Kommentare im Netz.

Wie falsch Thore mit seinen Tipps lag, zeigte sich schließlich am Ende der Episode. Denn statt Christian Lindner war unter dem Kostüm des Phönix kein Geringerer als Samuel Koch (34) verborgen. Das hatten viele Fans zuvor schon vermutet – nicht so hingegen Thore.

© ProSieben / Benjamin Kis Der Phönix aus "The Masked Singer"-Staffel fünf

Getty Images Thore Schölermann, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2021

Getty Images Samuel Koch als Phönix bei "The Masked Singer" 2021

