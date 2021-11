Wer verbirgt sich wirklich hinter dem The Masked Singer-Phönix-Kostüm? Drei verkleidete Promisänger mussten ihre Masken in der fünften Staffel der Musikshow bereits ablegen. Bei den restlichen Kandidaten sind die Fans allerdings noch fleißig am Rätseln. Auch die Identität des farbenfrohen Phönix ist noch ein Geheimnis. Viele Zuschauer wollen anhand der Singstimme allerdings Schauspieler Samuel Koch (34) erkannt haben. Aber passen die Indizien des Phönix überhaupt zu Samuel?

Das Kostüm selbst

Schon in dem aufwendigen Phönix-Kostüm sehen viele Fans der Show einen ersten Hinweis auf Samuel. 2010 verletzte der 34-Jährige sich in der Show Wetten, dass..? so schwer, dass er seither gelähmt ist. Doch Samuel gab trotz dieses schweren Schicksalsschlags nicht auf und kämpfte sich zurück ins Leben. Viele Fans sind daher überzeugt, dass die Figur des Phönix gut zu ihm passen würde. "Er hat sich ins Leben zurück gekämpft und ist auferstanden wie der Phönix aus der Asche", lautet zum Beispiel ein Twitter-Kommentar.

Die Saga des Phönix

In den Indizienclips wird immer wieder eine Comicreihe mit dem Titel "Die Saga des Phönix" gezeigt, in dem die Abenteuer des bunten Fabelwesens beschrieben werden. Auch Samuel hat seine Lebensgeschichte bereits in mehreren Büchern aufgeschrieben.

Freude und Zuversicht verbreiten

Schon in seinem ersten Indizienclip stellt der Phönix klar: "Meine Lebensaufgabe: Freude und Zuversicht verbreiten." Auch diesen Satz könnte man als Hinweis auf Samuel sehen. Immerhin ist er nicht nur als Autor und Schauspieler, sondern auch für sein soziales Engagement bekannt. Er setzt sich für etliche Charity-Projekte ein, unter anderem zum Beispiel für die Deutsche Stiftung Querschnittlähmung.

Der Adler

In den Hinweisvideos ist auch mehrfach ein Adler zu sehen. Für Sturm der Liebe-Fans könnte das ebenfalls auf Samuel hindeuten. Dort übernahm der TV-Star 2014 nämlich die Rolle des Tim Adler.

Das Jahr 540 nach der Sonnenwende

Und was hat es mit dieser etwas ungewöhnlichen Zeitangabe auf sich? In dem ersten Indizienclip heißt es: "Wir schreiben das Jahr 540 nach der Sonnenwende." Die allerletzte Ausgabe von "Wetten, dass..?" – die Show, durch die Samuel auf tragische Weise berühmt wurde – lief am 13. Dezember 2014. Die Sommersonnenwende im Jahr zuvor war am 21. Juni 2013. Zwischen diesen beiden Daten liegen genau 540 Tage.

ProSieben/Willi Weber Der Phönix bei "The Masked Singer"

ActionPress Samuel Koch im April 2019 in Hannover

ActionPress Samuel Koch, Autor

© ProSieben / Benjamin Kis Der Phönix aus "The Masked Singer"-Staffel fünf

Getty Images Samuel Koch bei seiner Hochzeit, August 2016

Gulotta, Francesco / ActionPress Samuel Koch beim Carl-Laemmle Produzentenpreis 2019

