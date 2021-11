Brooklyn Beckham (22) kann sich über einen dicken Gehaltsscheck freuen. Der älteste Spross von David (46) und Victoria Beckham (47) hat sich bereits als Fotograf selbst einen Namen gemacht. Vor einigen Jahren brachte er sogar sein eigenes Fotobuch heraus. Aber auch auf der anderen Seite der Kamera hat der Millionärssohn bereits Erfahrungen. Nun konnte er einen weiteren Modeljob an Land ziehen – für den er satte eine Million britische Pfund eingesackt hat.

Der 22-Jährige ist das neue Gesicht der Modemarke Superdry. Brooklyn ist aber nicht nur auf den neuen Kampagnenbildern zu sehen, sondern wird am kommenden Dienstag in London auch die neue Kollektion vorstellen. Dafür soll er umgerechnet fast 1,2 Millionen Euro bekommen haben. "Das ist eine große Chance für Brooklyn und damit wird er sich in der Männer-Fashion-Welt einen großen Namen machen", meinte ein Insider gegenüber The Sun on Sunday.

Finanziell auf seinen neuen Millionen-Deal angewiesen ist Brooklyn aber sicherlich nicht. Immerhin sollen seine beiden berühmten Eltern gemeinsam ein Vermögen von satten 390 Millionen Euro besitzen. Die Superdry-Million dürfte für Brooklyn also sicherlich bloß ein nettes Taschengeld sein. Wusstet ihr, dass David und Victoria ein so riesiges Vermögen haben? Stimmt ab!

Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham im September 2019

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham, ältester Sohn von Victoria und David Beckham

Getty Images Brooklyn Beckham

