Jennifer Gates (25) gewährt neue Einblicke in ihre Traumhochzeit! Vor wenigen Wochen trat die Tochter von Microsoft-Gründer Bill Gates (66) und seiner Ex-Frau Melinda (57) mit ihrem Partner Nayel Nassar vor den Traualtar. Bei der etwa zwei Millionen Euro teuren Feier gaben sich die Milliardärstochter und der Springreiter das Jawort. Dabei wurde die Braut sogar von ihren frisch getrennten Eltern zum Altar geführt. Nun postete Jennifer neue Bilder ihres ganz besonderen Tages!

Via Instagram veröffentlichte die 25-Jährige ein neues Foto, das an ihrem Hochzeitstag entstanden ist. Darauf ist Jennifer in ihrem maßgeschneiderten Kleid von Vera Wang inmitten ihrer Brautjungfern zu sehen. Gleich neun junge Frauen hatte die Beauty an ihrer Seite – allesamt in türkisfarbenen bodenlangen Kleidern. "Einer der vielen märchenhaften Momente. Spazieren im Herbstlaub, zusammen mit meinen Lieblingsfrauen vor der Zeremonie", schrieb die Frischvermählte zu dem Bild.

Zum 66. Geburtstag ihres Vaters vor rund einer Woche hatte Jennifer ebenfalls ein Foto von ihrem Hochzeitstag geteilt. Darauf strahlt der Unternehmer seine Tochter stolz an. "Danke für deine Unterstützung bei der Hochzeit und diesem traumhaften Tag kürzlich. Diese Erinnerungen bleiben ein Leben lang", schrieb die frischgebackene Ehefrau an ihren Papa.

Instagram / jenniferkgates Jennifer Gates und Nayel Nassar, Dezember 2019

Instagram / jenniferkgates Jennifer Gates, Februar 2021

Getty Images Jennifer, Bill und Melinda Gates

