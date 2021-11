Er wagt einen neuen Look! Thomas Gottschalk (71) begeisterte am vergangenen Samstag ein Millionenpublikum. Zum 40. Geburtstag von Wetten, dass..? schlüpfte der gebürtige Bamberger noch einmal in seine beliebteste Fernsehrolle – und bescherte dem Sender Megaquoten! Seit knapp drei Jahren ist der Moderator mit seiner Partnerin Karina Mroß liiert, die nach der Jubiläumsshow mächtig stolz war. Und das auch von Thomas' Typveränderung: Nach dem TV-Spektakel war der nämlich beim Friseur.

Auf einem Schnappschuss, der Bild vorliegt, ist Thomas mit deutlich kürzeren Haaren zu sehen. Gleich am Sonntag nach der Liveshow sei er zum Friseur gegangen – weil ihm die herbstblonden Naturlocken zu viel Arbeit machen! Die Frau an seiner Seite findet den neuen Style jedenfalls gut: "Mir gefällt er mit den kurzen Haaren super. Er sieht süß und jung aus."

Am besten gefalle ihr aber, wie Thomas mit dem begeisterten Feedback für seine Show umgehe, betonte Karina: "Trotz dieses Erfolgs hat Thomas keinen Höhenflug. Er ist zufrieden mit sich und freut sich, dass er sein Publikum glücklich machen konnte." Sobald sie im Hotel seien, gehöre der Moderationsstar wieder ganz ihr, strahlte die 59-Jährige.

