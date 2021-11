Da kann jemand richtig stolz auf sich sein. Zum 40-jährigen Jubiläum erfüllte Thomas Gottschalk (71) vielen treuen Zuschauern einen lang gehegten Wunsch: Er stand am Samstagabend ganz wie in alten Zeiten für ein Revival von Wetten, dass..? auf der Bühne und führte durch den Abend. Für die Show konnte die TV-Legende sagenhafte Quoten einfahren – und auch seine Liebste Karina Mroß komplett begeistern.

Thomas' Lebensgefährtin sah sich die Sendung gemeinsam mit seiner Schwester Raphaela Ackermann vor Ort in Nürnberg an und ließ ihren Emotionen danach gegenüber Bild freien Lauf: "Ich bin so stolz auf Thomas! Während der Sendung schmolz ich dahin. Er war einfach großartig." Die beiden Blondinen bestaunten die Moderation von der ersten Reihe aus.

Allerdings ließ es sich Karina nicht nehmen, direkt nach der Show auf ihren Partner zuzugehen. Sie lächelte ihn an und streichelte ihm liebevoll über die Wange. Auch der 71-Jährige selbst strahlte bis über beide Ohren, wie Fotos beweisen.

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk beim Deutschen Fernsehpreis in Köln, September 2021

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?", November 2021

