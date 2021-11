Serkan Yavuz (28) gibt nichts auf die Meinung anderer. Der Regensburger ist derzeit bei Bachelor in Paradise auf Flirtkurs – allerdings versucht er nicht zum ersten Mal, bei der RTL-Resterampe seine Traumfrau zu finden. Schon in Staffel zwei war Serkan mit am Start. Nicht nur das, sondern auch der Fakt, dass er schon direkt nach seinem Einzug in der Villa Sex mit Samira Klampfl (27) hatte, kreiden ihm viele Zuschauer an. Gegenüber Promiflash betonte Serkan aber: Er macht sich nichts aus Hate und Kritik.

"An meiner Person wird seit über zwei Jahren – seit ich in der Öffentlichkeit stehe – irgendwo irgendwie immer gemeckert. Das juckt mich alles keinen Meter", stellte der 28-Jährige im Gespräch mit Promiflash klar. Offenbar hat er im Laufe der Jahre längst ein dickes Fell entwickelt. "Solange ich mit mir selber zufrieden bin, in den Spiegel schauen kann und nichts bereue, ist für mich alles in Ordnung", hielt der Influencer fest. An seine Hater hat er deswegen auch eine eindeutige Botschaft: "Küsschen aufs Nüsschen. Sie amüsieren mich eher, als dass es mich stört."

Tatsächlich spalten sich die Meinungen der Fans zu Serkans Person gewaltig. Während die einen seine lockere Art feiern und ihn ziemlich unterhaltsam finden, sind andere von seiner Entwicklung enttäuscht. "Mochte ihn früher echt gerne. War immer lustig drauf, aber er hat sich leider total ins Negative verändert", ärgerte sich ein Fan auf Instagram unter einem Promiflash-Beitrag.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, Reality-TV-Sternchen

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

Instagram / serkan___yavuz TV-Darsteller Serkan Yavuz

