Danni Büchner (43) zeigt, was sie hat! Das Reality-TV-Sternchen präsentiert sein aufregendes Leben nicht nur regelmäßig im Fernsehen, sondern auch fleißig auf Social Media. Mal zeigt die Mallorca-Auswanderin ihren Alltag im entspannten Jogginganzug, mal posiert sie total aufgebrezelt vor der Kamera – so wie auch jetzt. In einem hautengen blauen Hosenanzug setzt Danni ihre Kurven perfekt in Szene und gesteht: Sie fühlt sich einfach sexy!

Das schreibt sie nun unter dem besagten Schnappschuss auf Instagram. "Ich fühle mich momentan sehr gut und auch sexy", teilt Danni ihren Followern mit. Das Pic postete sie aber nicht nur, um ihr tiefes Dekolleté zur Schau zu stellen. Die fünffache Mutter will wohl auch eine kleine Diskussionsrunde starten: "Wie darf sich eine Frau in meinem Alter schön oder sexy fühlen? Wie ist eure Meinung dazu?", fragte die 43-Jährige nämlich. Ihre Community ist sich einig.

Danni darf sich definitiv sexy fühlen! "Du siehst so toll aus", lautete nur eins der zahlreichen Komplimente in den Kommentaren. Sogar Caro und Andreas Robens, mit denen Danni bis vor Kurzem noch im Clinch lag, hinterließen liebe Worte: "Du siehst umwerfend aus. Und warum sollte man sich in unseren jungen Jahren nicht schön und sexy fühlen?"

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, März 2021

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im September 2021

Instagram / dannibuechner Caro Robens, Danni Büchner, Andreas Robens, Joelina Karabas

