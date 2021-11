Dieses Karriere-Aus kommt ziemlich unerwartet! Mike Krüger hatte seinen großen Durchbruch in Rudi Carrells (✝71) TV-Show "Am laufenden Band" in den 70ern. Seit den 80ern ist der Komiker nicht mehr aus der deutschsprachigen Fernsehlandschaft wegzudenken. Auch als Schauspieler, zum Beispiel in "Zwei Nasen tanken Super" neben Thomas Gottschalk (71), und als Musiker machte er sich einen Namen. Doch jetzt ist es vorbei: Mike zieht sich aus dem Showbusiness zurück!

"Ich gehe in Show-Rente!", verkündet Mike nun überraschenderweise gegenüber Bild. Die vergangenen Jahrzehnte habe der Comedian oftmals den Großteil seiner Nächte in Hotels verbracht. Dabei sei er fern von seiner Wahlheimat Hamburg und Ehefrau Birgit gewesen. Diese Zeit sei zwar "eine prima Sache" gewesen, doch nun soll sich fast alles ändern: "Jetzt ist es auch mal Zeit, meiner Frau ein bisschen Zeit zurückzuzahlen", erklärt der 69-Jährige.

Wer oder was könnte denn Mike doch wieder ins TV locken? "Da gibts nur einen. Wenn Supernase Thommy noch mal 'Wetten, dass...?' macht und einen Baggerfahrer braucht, dann bringe ich meinen Song 'Bodo mit dem Bagger', vorbei", witzelte der Musiker und spielte dabei auf seinen Kollegen Thomas Gottschalk an. Ganz aus der Welt ist Mike nach seinem Show-Aus dann doch nicht! Mit seinem Kumpel Slizzy Bob kündigte er einen YouTube-Kanal mit dem Format "7 Tage, ein Kopf" an.

