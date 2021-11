Jasmin Tawil (39) ist wieder glücklich vergeben. Die ehemalige GZSZ-Darstellerin hatte in der Vergangenheit weniger Glück mit Männern. Als ihre Ehe zu Adel Tawil (43) nach drei Jahren in die Brüche ging, fiel Jasmin in ein tiefes Loch. Vor Kurzem scheiterte dann auch die Beziehung zu ihrem Verlobten, mit dem die Schauspielerin ein Kind hat. In Miquele hat Jasmin nun einen neuen Partner gefunden – und der sprach nun in den höchsten Tönen von ihr!

"Hinter ihrer Verrücktheit steckt ein Engel, den niemand sehen kann, aber ich sehe ihn. Ich glaube an sie, sie ist wundervoll", schwärmte der Italiener im RTL-Interview von der 39-Jährigen. Das Paar wohnt gemeinsam mit Jasmins Sohn in einem 1-Zimmer-Häuschen in Costa Rica. In dem Land hatte das Paar sich nach Jasmins Dreharbeiten zu Unbreakable – Wir machen Dich stark! kennengelernt.

In der Sendung offenbarte die gebürtige Berlinerin, dass ihre gescheiterten Beziehungen Spuren in ihrer Seele hinterlassen haben. "Ich habe immer die falschen Männer in meinem Leben gehabt", meinte sie unter Tränen. Miquele könnte nun endlich der Richtige sein. "Endlich habe ich einen Mann, der so großartig ist", äußerte Jasmin im Interview mit dem Sender ganz vorsichtig, als könnte sie ihr Glück gar nicht richtig fassen.

Anzeige

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem neuen Freund Miquele

Anzeige

RTL / Matea Smolcic Jasmin Tawil bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

Anzeige

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil, ehemalige GZSZ-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de