"Love Hard" eröffnet offiziell die Weihnachtsfilm-Saison! Der neue Liebesstreifen stürmte nach seiner Veröffentlichung schnell in die Top Ten der Netflix-Charts. In dem Film dreht sich alles um Natalie. Über eine Dating-App hat sie mit einem gut aussehenden Typen ein Match. Die Chemie zwischen den beiden scheint auf Anhieb zu stimmen. Habt ihr euch während des Filmes öfter mal gedacht: Die kenne ich doch? In diesen Filmen oder Serien dürftet ihr die "Love Hard"-Stars schon mal gesehen haben!

Nina Dobrev (32) ist vermutlich das bekannteste Gesicht des "Love Hard"-Castes. Mit ihrer Rolle als Elena Gilbert schaffte die Beauty in der Serie Vampire Diaries den schauspielerischen Durchbruch. Der Schauspieler Jimmy O. Yang dürfte den "Love Hard"-Fans besser als Natalies Dating-Flirt Josh Lin bekannt sein. Der in Hong Kong geborene Schauspieler wirkte in der Serie "Silicon Valley" mit. Auch Harry Shum Jr. (39), der Joshs Bruder Owen spielt, sowie die Darstellerin von Owens Ehefrau Chelsea, Mikaela Hoover, dürften Film und Serien-Liebhabern ein Begriff sein. Harry stand für die Musicalserie Glee und Mikaela für Suicide Squad vor der Kamera.

Die Rolle von Joshs bestem Freund Tag übernahm Darren Barnet (30). Der Hottie ließ in seiner Rolle als Paxton Hall-Yoshida in der Netflix-Eigenproduktion "Never Have I Ever" bestimmt einige Frauenherzen höherschlagen. Auch die Riverdale-Fans dürften jemanden entdeckt haben: denn der kanadische Schauspieler Lochlyn Munro (55) hatte ebenfalls einen kleinen Auftritt in dem Film.

Netflix / Bettina Strauss Darren Barnet und Jimmy O. Yang in "Love Hard"

Netflix / Bettina Strauss Harry Shum Jr. und Mikaela Hoover in "Love Hard"

Instagram / lochlynmunro Lochlyn Munro und Nina Dobrev am Set zu "Love Hard"

