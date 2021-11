Die Fan-Gebete wurden erhört! Die südkoreanische Dramaserie Squid Game ging auf der Streamingplattform Netflix weltweit durch die Decke: In den ersten vier Wochen nach der Premiere im September wurde die brutale Show von stolzen 82 Millionen Haushalten angeschaut! Damit hat "Squid Game" sogar den bisherigen Rekordhalter Bridgerton vom Thron gestoßen. Für die zahlreichen Fans des Netflix-Hits gibt es jetzt tolle Nachrichten: "Squid Game" wird in einer weiteren Staffel fortgesetzt!

Das bestätigte Hwang Dong-hyuk, der Macher der Serie, jetzt im Interview mit Associated Press: "Es gab sehr viel Druck, Liebe und Nachfragen nach einer zweiten Staffel. Ich habe eh das Gefühl, ihr habt uns keine andere Wahl gelassen", fing der Creator an. "Aber ich kann euch sagen, dass es tatsächlich eine zweite Staffel geben wird. Ich habe sie schon im Kopf. Ich bin gerade in der Planungsphase", verriet der "Squid Game"-Schöpfer weiter.

Wie lange müssen die Fans sich denn gedulden, bis sie erfahren, wie die packende Geschichte weitergeht? "Ich glaube, es ist noch zu früh, um zu sagen, wann und wie es passieren wird. Aber ich verspreche euch eines: Gi-hun wird zurückkommen und etwas für die Welt tun", teasert Hwang Dong-hyuk an. Somit ist der Hauptdarsteller Lee Jung-jae wohl schon für Staffel zwei bestätigt. Freut ihr euch auf die Fortsetzung? Stimmt ab!

YOUNGKYU PARK / Netflix Szene aus "Squid Game"

Netflix Eine Szene aus "Squid Game"

YOUNGKYU PARK Lee Jung-jae als Seong Gi-hun in der Serie "Squid Game"

