Jetzt platzt auch dem Ruhigsten im Camp der Kragen! In der aktuellen Staffel von #CoupleChallenge kommt es zuletzt immer häufiger zu Streitereien – und fast immer mittendrin: die temperamentvolle Are You The One?-Bekanntheit Christin! So zoffte sie sich bereits mit ihrer Konkurrentin Gina und sogar mit ihrer eigenen Teampartnerin Walentina. Jetzt hat es auch den Ex-Temptation Island-Teilnehmer Fabio erwischt. Nach zahlreichen Vorwürfen von Christin rastete der Italiener völlig aus!

Das Finale naht – die Nerven im Camp liegen blank und zu Essen gibt es auch kaum noch etwas. Dass die ehemalige Bachelor-Kandidatin Christina (33) einen Proteinshake von Fabio bekommen hatte, ging Christin daher ziemlich gegen den Strich. Sie warf ihm vor, das Pulver zu bunkern. Als der Muskelmann diese Anschuldigungen hörte, war er fassungslos: "Ich habe gar kein Bock mehr auf diese Frau." Doch damit nicht genug: Als Christin dann auch noch provokant einen Shake vor Fabios Augen zubereitete, platzte es aus ihm heraus: "Trink es aus, mach es leer. Ich hoffe, du kriegst einen fetten Durchfall von diesem Shake."

Der sonst so entspannte Fitnesstrainer könne die Vorwürfe nicht verstehen. Denn Fabio sei immer ein "Gentleman" gewesen und habe stets alles mit seinen Konkurrenten im Camp geteilt. Auch seine Freundin Marlisa war entsetzt von Christins Verhalten: "Du bist Sozialpädagogin", sprach sie über den Lockenkopf im Beisein von Gina.

Alle Infos zu "#CoupleChallenge" auf RTL+.

Instagram / christin.queenie Christin Queenie, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Instagram / mrs.marlisa Marlisa und Fabio, Reality-Bekanntheiten

Instagram / christin.queenie Christin Queenie, Reality-TV-Bekanntheit

