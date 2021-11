Sarah (30) und Dominic Harrison (30) hatten eigentlich ganz andere Zukunftspläne! Im Dezember 2020 kehrten die Influencer ihrer Heimat München den Rücken – und wanderten gemeinsam mit ihren zwei Töchtern Mia Rose (3) und Kyla (1) nach Dubai aus. Zunächst wohnten sie dort nur zur Miete in einer Villa, doch dann entschied sich das Paar dazu, das Anwesen zu kaufen. Jetzt verriet Sarah: Sie wollte eigentlich ganz woanders leben – und zwar auf dem Land!

In ihrer Instagram-Story gab die 30-Jährige preis, dass sie Deutschland eigentlich nie hinter sich lassen wollte. "Wir haben vor dreieinhalb Jahren ein sehr großes und schönes Grundstück gekauft auf dem Land", erklärte sie. Das Paar habe den Bauplatz zwar für einen guten Preis erstehen können: "Aber wir haben es einfach nie gefühlt, uns dort ein Haus zu bauen und dort zu leben." Im Moment haben Sarah und Domi auch noch keine Pläne, wofür sie das Gelände nutzen wollen: "Eventuell bauen und vermieten, verkaufen oder einfach halten und abwarten."

Wie es scheint, haben die zwei Turteltauben auch in Zukunft nicht vor, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. "Wir [...] denken nicht daran, wieder nach Deutschland zu ziehen. Wer weiß, ob es in ein paar Jahren anders ist, aber aktuell fühlen wir uns [in Dubai, Anm. der Redaktion] superwohl", stellte die ehemalige Bachelor-Kandidatin klar.

Anzeige

Instagram / team.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, Influencer-Paar

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit Tochter Mia

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, Influencer-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de