Wie siehts bei Jennifer Lange (28) mit weiteren TV-Projekten aus? Die Beauty wurde der breiten Öffentlichkeit 2019 durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor bekannt – dort ergatterte sie die letzte Rose von Rosenverteiler Andrej Mangold (34). 2020 waren die beiden dann im Sommerhaus der Stars zu sehen – in dem Format zeigten sie sich aber nicht von ihrer besten Seite und ernteten einen deftigen Shitstorm. Danach trennte sich das Paar. Hat diese Erfahrung Jenny von weiteren TV-Projekten abgeschreckt?

In einem Q&A auf Instagram wollten ihre Fans wissen, ob man Jenny noch mal im Fernsehen sehen wird. Das schloss die Sportskanone nicht aus: "Spontan aus dem Bauch heraus gesagt: ja. Voraussetzung ist für mich, dass das Format oder die Rolle zu mir passt." Die 28-Jährige steht aber nicht allen Angeboten offen gegenüber: "Trash- oder Reality-TV-Anfragen lehne ich ab."

Ihr Ex Andrej hingegen scheint das anders zu sehen. Er stürzte sich nach einer kleinen Auszeit nach seiner Sommerhaus-Teilnahme wieder in die Reality-TV-Welt: Erst in diesem Jahr stand er wieder für Kampf der Realitystars vor der Kamera – den Sieg holen konnte der Basketballer aber leider nicht.

TV NOW Jennifer Lange und Andrej Mangold im "Sommerhaus der Stars"

Instagram / agentlange Jennifer Lange im Oktober 2021

RTL2 Andrej Mangold, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

