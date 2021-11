Yeliz Koc (28) scheint ihre neue Rolle als Mutter offenbar in vollen Zügen zu genießen! Anfang Oktober hat sich das Leben der ehemaligen Bachelor-Kandidatin komplett verändert: Ihre Tochter Snow Elanie erblickte das Licht der Welt. Auch nach der Entbindung ihres Nachwuchses hält die TV-Bekanntheit ihre Community mit regelmäßigen Updates aus ihrem Alltag auf dem Laufenden. Jetzt teilte Yeliz einen neuen Schnappschuss von sich und ihrem Baby im Netz!

Via Instagram veröffentlichte die frischgebackene Mutter ein Spiegelselfie, auf dem sie mit einem zufriedenen Lächeln in die Kamera schaut. Während in der einen Hand ihr Handy liegt, hält sie mit dem anderen Arm ihre kleine Maus liebevoll im Arm. Das Gesicht ihres Neugeborenen ist auf der Aufnahme allerdings nicht zu sehen – dafür jedoch ihre dunkle Haarpracht, die sie schon seit ihrer Geburt hat.

Mama Yeliz verliert gar nicht viele Worte, sondern versieht den Post lediglich mit einem Emoji, das ein Baby im Arm hält, und zwei rosafarbenen Herzchen. Ihre Follower sind von dem rührenden Anblick allerdings total angetan. "Eine wunderschöne Mama bist du!" und "Lieblingsbild!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de