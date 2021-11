Yeliz Koc (28) will ihre Kleine schützen! Die Influencerin ist Anfang Oktober erstmals Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ex-Freund und Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht (29) erfreut sie sich an ihrem Töchterchen Snow Elanie. Im Netz gibt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Neu-Mama und beantwortet nur allzu gerne Fragen ihrer Follower. Dieses Mal ging es um Besuch kurz nach der Geburt. Dazu hat Yeliz eine ganz klare Meinung!

In ihrer Instagram-Story erklärte sie, wegen Baby Snow momentan eher weniger Besuch haben zu wollen. "Ich möchte auch so wenig [Menschen] wie möglich in ihrer Nähe haben, weil ich Angst habe, dass sie krank wird und bin deshalb auch selten mit ihr unterwegs", führte Yeliz aus. Davon ausgeschlossen sind natürlich regelmäßige Spaziergänge. Vor allem bei der Kälte sei die Beauty vorsichtig.

"Aber das sollte auch jeder verstehen können. Man macht sich halt Sorgen um die kleinen Mäuse und will ja nur, dass es ihnen gut geht", betonte sie daraufhin. Denn die Gesundheit gehe immer vor. Wer jedoch regelmäßig vorbeikommen kann, ist Papa Jimi. Trotz der Trennung und des darauffolgenden Rosenkriegs auf Social Media scheinen sich der Moderator und Yeliz wieder anzunähern.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Oktober 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

