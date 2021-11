Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) legen einen absoluten Wow-Auftritt hin! Nach ihrem Ausstieg aus der britischen Königsfamilie im Frühjahr vergangenen Jahres zeigen die zweifachen Eltern sich eher selten in der Öffentlichkeit. Nun schritten Meghan und Harry zum ersten Mal seit langer Zeit wieder über einen roten Teppich. Und das Comeback des Paares auf dem Red Carpet hätte kaum glamouröser ausfallen können!

Am Mittwoch nahmen Meghan und Harry an der Salute to Freedom Gala in New York teil – und begeisterten mit ihrem Auftritt. Vor allem das Outfit der ehemaligen Suits-Darstellerin stach ins Auge: Meghan trug ein rotes Kleid, das neben einem hohen Beinschlitz und einem tiefen Ausschnitt auch über einen freien Rücken verfügte. Um nicht von der schulterfreien Robe abzulenken, trug sie ihre Haare streng zu einem Dutt gebunden. Dazu wählte die 37-Jährige schlichten Schmuck und rote Samt-Pumps.

Aber auch Harry konnte sich an der Seite seiner Ehefrau mehr als sehen lassen. Der Duke of Sussex trug einen klassischen Anzug. Passend zum Event – die Veranstaltung ehrte Militärveteranen – hatte er das Kreuz für Knight Commander of Royal Victorian Order um seinen Hals gebunden. Sowohl Harry als auch Meghan schmückten ihre Looks außerdem mit einer roten Mohn-Nadel – dem Symbol für das Gedenken an die gefallenen Soldaten.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der "Salute to Freedom"-Gala

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einem Event im November 2021

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, November 2021

