Prinz Harry (37) und seine Gattin Meghan (40) haben in New York einen bleibenden Eindruck hinterlassen! Vergangene Woche besuchten der Enkel der Queen (95) und die ehemalige Suits-Darstellerin den Big Apple, wo sie über mehrere Tage offizielle Termine absolvierten. Einige Kritiker und auch eine Körpersprachenexpertin merkten hinterher an, die zwei hätten in der Metropole sehr unsicher gewirkt. Doch ein Fan, der Meghan und Harry selbst in New York getroffen hat, schwärmt jetzt in den höchsten Tönen von ihrem Besuch!

Die ehemals hochrangigen Royals haben vergangenen Freitag das Soul-Food-Restaurant Melba's Harlem besucht. Die Besitzerin Melba Wilson berichtete hinterher gegenüber People: "Sie haben mich beide mit einer herzlichen Umarmung begrüßt. Sie haben sowieso so eine Art an sich, dass man sich total wohl mit ihnen fühlt – das hat mir sehr viel bedeutet." Weiter schilderte die Gastronomin: "Es war fast so, als würde ich mit Bekannten reden, die ich schon länger kenne."

Meghan und Harry hätten auch ganz selbstverständlich mit allen anderen Kunden und dem Personal gequatscht. "Was mich am meisten überrascht hat, war wie bodenständig, beruhigend und fürsorglich sie waren! So habe ich mir Royals gar nicht vorgestellt", schwärmte Melba Wilson. "Sie gehören definitiv zu den nettesten Menschen, die ich jemals getroffen habe."

ZUMAPRESS.com / MEGA Meghan und Harry in New York, September 2021

Getty Images Harry und Meghan in New York

Getty Images Harry und Meghan in New York

