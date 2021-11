Wer könnte bloß unter dem Teddy-Kostüm bei The Masked Singer stecken? Diese Frage stellen sich immer mehr Zuschauer! Inzwischen hat das flauschige Kostüm es bis ins Halbfinale der Gesangsshow geschafft, das am kommenden Samstag ansteht. Doch um welchen Promi handelt es sich hier? Die Fans können sich nicht so recht entscheiden und schwanken zwischen den beiden TV-Moderatorinnen Palina Rojinski (36) und Annemarie Carpendale (44). Aber passen die Indizien überhaupt? Promiflash macht den Check!

Ein Indiz, das man nicht ignorieren kann, ist die Erkrankung des Teddys: In der dritten Show war der Flauschbär ausgefallen, weil der Star darunter sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Tatsächlich hat sich Palina hier ein bisschen auffällig verhalten! Ein paar Tage nach dem Show-Ausfall des Teddys freute die Beauty mit russischen Wurzeln sich in ihrer Instagram-Story: "Endlich wieder Sport nach einer langen nervigen Erkältung!" Hat sie sich hier etwa verplappert? Doch auch Annemarie könnte krank gewesen sein: Sie moderierte am Abend der dritten "The Masked Singer"-Show nicht wie sonst das anschließende TV-Magazin "Red".

Eine weitere Aktion, mit der man die Teddy-Lady enttarnen könnte: der Spagat! Mitten in einer Performance hat das Bärchen einen astreinen Spagat hingelegt – und das kann wirklich nicht jeder! Wer das vermutlich drauf hat? Annemarie! Die Frau von Wayne Carpendale (44) kann Ballett tanzen. Zudem war sie von 2000 bis 2005 Tänzerin bei der Band Bellini. Aber auch die "Got to Dance"-Jurorin Palina ist bekanntermaßen eine begabte Tänzerin – und eine geschulte Ballerina.

Doch was ist mit den Indizien aus den Hinweisclips? Tatsächlich gibt es hier einen möglichen Treffer im Bezug auf Annemarie: In der vierten Sendung stand auf dem Kofferband im Video des Teddys die Zahl 13 – das ist zufälligerweise die Glückszahl der 44-Jährigen. Das hat sie zumindest mal auf Instagram verraten. Der Grund: An einem 13. hat sie ihren Mann geheiratet. Was ebenfalls passen würde: Der Teddy agiert und spricht häufig wie ein Elternteil und ist oft von Kindern umgeben. Annemarie ist seit 2018 Mutter eines Sohnes.

Aber auch auf Palina könnten einige Hinweise zutreffen! So ist in einem Clip ein Hula-Hoop-Reifen zu sehen: Das könnte ein Indiz für die rhythmische Sportgymnastik sein, die sie seit ihrem vierten Lebensjahr bis ins Teenageralter betrieben hat. Bei den Juniorinnen wurde sie sogar zweimal Deutsche Meisterin. Der Teddy ist außerdem viel auf Reisen und Abenteuern unterwegs. Palina hat im Rahmen vieler TV-Projekte wie "Inside – Unterwegs mit Palina" oder "Unser Russland – Eine Städtereise zur Fußball-WM" schon einige Städte und Länder bereist.

Abschließend lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen, wer von den beiden unter dem "The Masked Singer"-Teddy steckt – oder ob es nicht ein ganz anderer Promi ist! Die Fans tendieren laut der offiziellen Voting-App von ProSieben aktuell ein bisschen mehr zu Annemarie. Aber auch Palina stand hier schon auf Platz eins. Was glaubt ihr: Wer ist der Teddy? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Der Teddy bei "The Masked Singer"

Getty Images Palina Rojinski, Moderatorin

Getty Images Der Teddy bei "The Masked Singer"

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn Mads

Matthias Nareyek/Getty Images for GQ Germany Palina Rojinski, Moderatorin

© ProSieben/Julia Feldhagen Der "The Masked Singer"-Teddy

