The Masked Singer muss heute ohne den niedlichen Teddy über die Bühne gehen! Zum dritten Mal werden die Promis in der beliebten Rateshow ihre Gesangsperformances zum Besten geben und dabei ihren aufwendigen Kostümen Leben einhauchen. Am Ende wird wieder ein Star das Geheimnis um seine Identität lüften müssen. Doch eines steht fest: Den knuffigen Teddy wird es nicht treffen. Dieser muss heute Abend nämlich aus gesundheitlichen Gründen aussetzen!

Wie ProSieben mitteilte, muss das kuschelige Kostüm für die heutige Show pausieren. Trotz vollständiger Impfung sei der Teddy an Corona erkrankt und befinde sich in Quarantäne. Doch es gebe keinen Grund zur ernsthaften Sorge: Er sei wohlauf und hoffe, schon bald wieder auf der Bühne stehen zu können. "Gute Besserung, lieber Teddy. Wir drücken die Daumen, dass du in der nächsten Woche wieder dabei bist", schickte ihm Christoph Körfer, der Sprecher des Senders, Genesungswünsche.

Für die Fans des plüschigen Kostüms gibt es heute also keine neuen Hinweise darauf, wer sich unter der Maske versteckt. Einige Namen sind in diesem Zusammenhang jedoch schon gefallen. Als Top-Tipps sind derzeit Moderatorin Palina Rojinski (36) und die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin Lena Gercke (33) im Rennen.

ProSieben/Benjamin Kis Matthias Opdenhövel mit acht Kostümen aus der neuen "The Masked Singer"-Staffel

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel und das "The Masked Singer"-Axolotl

Getty Images Model Lena Gercke

