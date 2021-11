Sasha Sasse will bei Adam sucht Eva seine spirituelle Seite zeigen! Schon bald wird der ehemalige Mr. Germany bei Adam sucht Eva die TV-Liebessuche antreten – sehr zum Leidwesen seiner Ex-Freundin Xenia Prinzessin von Sachsen (35). Dabei wird der gelernte Sport- und Fitness-Kaufmann jedoch nicht nur so, wie Gott ihn schuf, in Erscheinung treten. Sasha will bei seinem Nackt-Abenteuer auch für Meditation werben, wie er im Promiflash-Interview verriet.

Im Gespräch mit Promiflash erklärte der 29-Jährige seine Beweggründe für die Showteilnahme. "Ich möchte gerne dem Zuschauer zeigen, wie bereichernd es ist, zu meditieren, Selbstliebe in seinem Alltag zu kultivieren und verständnisvoll miteinander umzugehen." Er selbst habe in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen gemacht und möchte diese nun teilen. Unter anderem habe Sasha gelernt, mit Stresssituationen umzugehen: "Ich atme tief durch und versuche, in meiner Mitte zu bleiben. Das tägliche Meditieren hilft mir sehr dabei."

Doch nicht nur seine spirituelle Ader, sondern auch sein Selbstbewusstsein wird die "Adam sucht Eva"-Kandidatinnen beeindrucken, glaubt Sasha. Dadurch, dass er erkannt habe, nicht jedem gefallen zu müssen, komme er gut bei den Damen an. An seine Traumfrau hat das Model nur zwei Anforderungen: "Sie sollte von außen und von innen strahlen!"

"Adam sucht Eva" ab dem 15. November immer montags um 20:15 Uhr auf RTLZWEI und auf RTL+.

Anzeige

Action Press / Bieber, Tamara Xenia Prinzessin von Sachsen und Sasha Sasse bei einem Event in Berlin, 2019

Anzeige

Instagram / sasha_sasse Sasha Sasse, "Adam sucht Eva"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / sasha_sasse Sasha Sasse, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de